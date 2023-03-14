Кремль не обсуждает подготовку к новой волне частичной мобилизации, сообщил-пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет таких обсуждений»
Напомним, что призыв граждан России на военную службу завершен еще в октябре 2022 года по указу лидера РФ, однако в документе говорится о других мерах, необходимых для обеспечения задач Вооружённых сил.
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