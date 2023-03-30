В перспективе у РФ - начать работу авиасообщений с Мьянмой, Монголией, Южной Кореей, ЮАР, Алжиром и еще несколькими странами. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"На текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Кореюпрорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, других государств"

На данный момент российские авиакомпании осуществляют полеты в 34 страны.