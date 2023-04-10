Украина потеряла более 290 военных и наемников на Донецком направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены более 290 украинских военнослужащих и наёмников"

Уточняется, что под руку российских солдат попала и украинская техника: были уничтожены пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации разрушила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.