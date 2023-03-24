Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:23

Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались работать в России

Самые талантливые деятели культуры остались в России, уехали те, кто априори не входил в число лучших - об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин.

"Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина - они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев"

Стоит напомнить, что ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил заморозить все полученные доходы артистов, уехавших и выступивших против России.

Мир

FT: Бразилия предложила создать "мирный клуб" по урегулированию конфликта на Украине

Лидер страны хочет, чтобы в это мировое сообщество также вступил Китай

Читать полностью

Песков прокомментировал решение Армении признать свои обязательства перед МУС

Ереван признал Римский статут

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости