Самые талантливые деятели культуры остались в России, уехали те, кто априори не входил в число лучших - об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин.

"Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина - они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев"

Стоит напомнить, что ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил заморозить все полученные доходы артистов, уехавших и выступивших против России.