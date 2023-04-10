Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, российские космонавты, выйдут в открытый космос 19 апреля. Об этом сообщается в госкорпорации "Роскосмос".

"В период с 7 по 9 апреля по программе полёта российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля"

Ранее «Роскосмос» предложил правительству России продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции до 2028 года.