Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, российские космонавты, выйдут в открытый космос 19 апреля. Об этом сообщается в госкорпорации "Роскосмос".
"В период с 7 по 9 апреля по программе полёта российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля"
Ранее «Роскосмос» предложил правительству России продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции до 2028 года.
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