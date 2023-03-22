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  • Опубликована сегодня в 18:42

Рябков прокомментировал официальный визит Си Цзиньпина в Москву

Укрепление российско-китайских отношений говорит о том, что "есть альтернатива американскому диктату". Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговорыПутина и Си Цзиньпина в Москве заставили Запад нервничать.

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