Укрепление российско-китайских отношений говорит о том, что "есть альтернатива американскому диктату". Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговорыПутина и Си Цзиньпина в Москве заставили Запад нервничать.