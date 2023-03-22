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  • Опубликована сегодня в 15:49

Матвиенко: встреча российских и китайских парламентариев в Пекина проходит успешно

Активно проходит подготовка к встрече "в очном межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей". Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале.

По ее словам, ранние контакты были переведены в онлайн-режим из-за пандемии. Однако сейчас риски заразиться намного снижены, что позволяет провести встречу представителей двух стран лично.

"Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей" - прокомментировала Матвиенко.

Напомним, ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отношения между Россией и Китаем не подвержены никакой политической конъюнктуре.

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