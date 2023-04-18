Глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу сообщил о намерениях углубить военно-техническое сотрудничество и военную торговлю между Россией и Китаем.
"Вооружённые силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договорённости, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем"
На данный момент планируется вывести межгосударственное военное сотрудничество в упомянутых аспектах на новый уровень.
Стоит напомнить, что ранее, 16 апреля, на территорию России с официальным визитом прибыл руководитель Минобороны КНР Ли Шанфу, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и президентом РФ Владимиром Путиным.
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