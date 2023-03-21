Встреча двух политиков - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - прошла успешно. Таким мнением поделился лидер РФ.

"Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными"