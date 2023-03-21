Встреча двух политиков - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - прошла успешно. Таким мнением поделился лидер РФ.
"Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными"
Лидер России также отметил, что переговоры проходили в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере.
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Новак: добровольное сокращение добычи нефти до 500 тыс. баррелей будет действовать до конца июня
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Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей
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