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  • Опубликована сегодня в 18:52

Путин: переговоры с Си Цзиньпином прошли успешно

Встреча двух политиков - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - прошла успешно. Таким мнением поделился лидер РФ.

"Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными"

Лидер России также отметил, что переговоры проходили в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере.

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