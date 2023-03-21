Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Кремль для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, уже началась официальная беседа в узком составе.
С российской стороны на переговорах примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее лидер РФ, обсуждая российско-китайские отношения, заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.
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