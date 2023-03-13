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  • Опубликована сегодня в 18:31

Шойгу прокомментировал, на какой стадии находятся отношения России и Китая

Двусторонние отношения России и Китая "вышли на новый уровень": теперь союз двух стран-гигантов, по мнению главы российского Минобороны Сергея Шойгу, является твердым стержнем в мировом поле, а также он может стать причиной снижения геополитической напряженности.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире»

Стоит отметить, что российский военачальник не забыл поздравить генерал-полковника Чжан Юся по случаю переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

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