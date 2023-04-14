Алексей Климов, директор консульского департамента российского МИД, сообщил о создании нового соглашения между Россией и Китаем, смысл которого заключается в предоставлении безвизовых групповых поездок туристам двух стран. Об этом передает РИА Новости.

"Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трёх человек"

Отмечается, что новый документ предусматривает увеличение срока безвизового пребывания соответствующих групп с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.

Взаимоотношения двух стран с каждым разом становятся все крепче. Так, ранее стало известно об открытии со стороны Китая визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.