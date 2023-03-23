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  • Опубликована сегодня в 12:55

Онлайн-кинотеатры России потеряли половину голливудского контента за год

По предварительным данным информационно-аналитического агентствоа TelecomDaily, российские видеосервисы потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий: число фильмов и сериалов уменьшилось в 1,5-2 раза. Однако представители таких знаменитых платформ, как "Кинопоиск", "IVI" и "Okko", утверждают, что уход Голливуда прошел «бесшовно» и аудиторию привлекают их собственные проекты.

Больше всего единиц контента потеряла библиотека «Кинопоиска» - количество фильмов и сериалов от западных студий-мейджоров сократилось с почти двух тысяч до чуть менее одной тысячи. Почти половины западных фильмов и сериалов лишился сервис Wink - с 2,3 тысяч до 1,2 тысячи. Видеосервис Okko потерял примерно треть такого контента - с почти трех тысяч тайтлов до чуть менее двух тысяч.

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