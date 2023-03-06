В воскресенье, 5 марта, на территории Нагорного Карабаха начались активные военные действия, "повлекшие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны". В связи с этим Мария Захарова, официальный представитель МИД России, от имени Москвы выразила серьезную озабоченность и призвала стороны к сдержанности.
«Выражаем серьёзную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня»
Напомним, что на протяжении десятилетий существует Карабахский этнографический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами.
Селакович: Белград придерживается военного нейтралитета
Сербия выступает за мирное урегулирование конфликта
Венгрия предлагает провести переговоры между РФ и США для урегулирования конфликта на Украине
Поскольку Вашингтон оказывает основную политическую и военную помощь Киеву
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином