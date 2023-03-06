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  • Опубликована сегодня в 16:31

Захарова прокомментировала обострившийся конфликт в Карабахе

В воскресенье, 5 марта, на территории Нагорного Карабаха начались активные военные действия, "повлекшие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны". В связи с этим Мария Захарова, официальный представитель МИД России, от имени Москвы выразила серьезную озабоченность и призвала стороны к сдержанности.

«Выражаем серьёзную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня»

Напомним, что на протяжении десятилетий существует Карабахский этнографический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами.

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