Российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо

Солдаты России за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов.
"В городе Алеппо и в населённом пункте Каф-эль-Хабаш провинции Хама проведено две гуманитарные акции. Всего с 7 февраля проведено 180 гуманитарных акций"
Он также добавил, что в многопрофильном мобильном госпитале Министерства здравоохранения России в Сирии за сутки получили помощь 291 человек, пострадавшие от землетрясения, а всего с начала работы госпиталя - 4840.
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