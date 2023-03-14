Посла России Антонова вызвали в Госдеп США

Анатолия Антонова, посла России в Вашингтоне, вызвали в Госдепартамент США после упавшего в Черное море дрона MQ-9
На данный момент, в американском ведомстве планируют провести контакты с Россией по поводу этого инцидента.
Национальная разведка США запросила $72,4 млрд на 2024 год
Подробности запроса засекречены
Кремль: Путин и Асад проведут переговоры 15 марта
Лидеры будут обсуждать двустороннее сотрудничество стран
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.