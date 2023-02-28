Правительство Финляндии поручило начать строительство пограничного забора с Россией. В настоящий момент стартовали работы по удалению деревьев по обе стороны пропускного пункта Имарта. Об этом стало известно из иностранных СМИ.

Первый шаг - сооружение тестового ограждения, который покажет, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки и массу людей.

Март будет знаменоваться созданием дороги, возведением ограждения и потом оснащением технического контроля. Ожидается, что пилотное ограждение будет готово к концу июня и обойдется в 6 млн евро.

В целом, забор планируют сделать высотой в три метра с большой колючей проволокой, а также ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках. Юго-восток Финляндии окажется той территориальной основой, где будет осуществляться наибольший контроль, так как именно здесь огромный риск нелегальной иммиграции.

Работы будут завершены приблизительно в 2025-2026 годах, а стоимость всего действа обойдется в 380 млн евро.