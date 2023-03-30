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  • Опубликована сегодня в 13:41

Соглашение о таможенной помощи между Россией и Эстонией не действительно

Договор о сотрудничестве России и Эстонии в таможенной сфере прекращен с 26 марта 2023 года по причине возрастания политической напряженности между двумя государствами. Само соглашение действовало на протяжении почти 24-х лет: в Москве его подписали 8 июня 1999 г.

Стоит отметить, что начиная с 9 марта Российская Федерация и Эстонская Республика начали создавать запреты на въезд дипломатов и других политических деятелей

  • 9 марта Россия ввела санкции против представителей Латвии, литвы и Эстонии, запрещающий въезд в страну для 144 человек;
  • 24 марта Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о решении выслать из республики одного российского дипломата.

Москва совершила такой шаг по причине постоянного лоббирования государствами Прибалтики ограничительных мер против России, а также в ответ на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобских настроений.

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