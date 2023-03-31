Консульство России в Дубае приостанавливает прием граждан с 1 апреля

Консульство России в Дубае и Северных Эмиратах переезжает в новое здание, в связи с чем его работа будет приостановлена с 1 апреля. На официальном сайте иностранного ведомства написано, что граждане РФ вправе обратиться в консульский отдел посольства в Абу-Даби, если у них возникнут потрбеность в каких-либо услугах.

Заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.

На данный момент неизвестны сроки возвращения к работе: эта информация появится "по мере решения технических вопросов, от которых зависит функционирование консульства".