Выдача свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и признание зарубежных дипломов будет действовать в онлайн-режиме. Такое решение вступит в силу в России с 1 сентября 2023 года.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте правительства, все данные будут содержаться в специальном реестре, а документация будет загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг. Соответствующий нормативно-правовой акт подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В правительстве объяснили, что реестровая модель предоставления вышеуказанных госуслуг даст возможность сократить сроки их оказания, а также избавит граждан и образовательные организации от необходимости получать бумажные свидетельства. Сам порядок проведения госаккредитации не изменится, уточнили в кабмине.