Выдача свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и признание зарубежных дипломов будет действовать в онлайн-режиме. Такое решение вступит в силу в России с 1 сентября 2023 года.
В соответствии с информацией, размещенной на сайте правительства, все данные будут содержаться в специальном реестре, а документация будет загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг. Соответствующий нормативно-правовой акт подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В правительстве объяснили, что реестровая модель предоставления вышеуказанных госуслуг даст возможность сократить сроки их оказания, а также избавит граждан и образовательные организации от необходимости получать бумажные свидетельства. Сам порядок проведения госаккредитации не изменится, уточнили в кабмине.
Белый дом: "Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия"
А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это утечкой информации
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела