Спискер Госдумы Вячеслав Володин выразил свое отношение к критикам России, сообщив, что их доходы, которые они получают от РФ, необходимо заморозить и в принципе запретить их получать из российских источников. Политик опубликовал опрос с соответствующим вопросом.
"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан"
Главный вопрос - стоит ли "негодяям" запретить получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.
Ранее Володин внес предложение в Госдуму конфисковать имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.
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