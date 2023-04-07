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  • Опубликована сегодня в 9:52

Володин: "Негодяи, поливающую грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан"

Спискер Госдумы Вячеслав Володин выразил свое отношение к критикам России, сообщив, что их доходы, которые они получают от РФ, необходимо заморозить и в принципе запретить их получать из российских источников. Политик опубликовал опрос с соответствующим вопросом.

"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан"

Главный вопрос - стоит ли "негодяям" запретить получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.

Ранее Володин внес предложение в Госдуму конфисковать имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

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