Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал ряд законов о судопроизводстве на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы о создании судов в новых регионах опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно утвержденному постановлению, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов будет проходить на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.
Ранее поступила информация, что депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.
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