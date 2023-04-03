Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал ряд законов о судопроизводстве на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы о создании судов в новых регионах опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденному постановлению, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов будет проходить на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.

Ранее поступила информация, что депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.