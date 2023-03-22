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  • Опубликована сегодня в 20:48

IIHF в мае не будет обсуждать допуск россиян на чемпионат мира

Совет IIHF в среду, 22 марта, продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турниров до окончания сезона 2023/24, в связи с чем представители федерации не видят смысла рассматривать вопрос об их допуске на Ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

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Напомним, что в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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