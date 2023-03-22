Совет IIHF в среду, 22 марта, продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турниров до окончания сезона 2023/24, в связи с чем представители федерации не видят смысла рассматривать вопрос об их допуске на Ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"НетОн будет поднят снова во время заседания совета в мае 2024 года"

Напомним, что в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.