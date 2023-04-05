Российская сторона переживает за судьбу митрополита Павла, который на данный момент находится в заточении Киево-Печерской лавры: на него наложен домашний арест, сам он носит "электронные кандалы".

Министерство иностранных дел РФ требует немедленного освобождения наместника монастыря и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом официально заявил спецпредставитель министра соответствующего ведомства по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру... Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи"

Таким пренебрежительным отношением к священнослужителям доказывает, по мнению Аскальдовича, политику морального террора со стороны Украины.

Напомним, что митрополит Павел после судейского заседания должен находиться под домашним арестом на протяжении двух месяцев.