Российская сторона переживает за судьбу митрополита Павла, который на данный момент находится в заточении Киево-Печерской лавры: на него наложен домашний арест, сам он носит "электронные кандалы".
Министерство иностранных дел РФ требует немедленного освобождения наместника монастыря и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом официально заявил спецпредставитель министра соответствующего ведомства по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру... Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи"
Таким пренебрежительным отношением к священнослужителям доказывает, по мнению Аскальдовича, политику морального террора со стороны Украины.
Напомним, что митрополит Павел после судейского заседания должен находиться под домашним арестом на протяжении двух месяцев.
Россия потребовала освободить митрополита Павла из-под домашнего ареста
Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскfльдович заявил о необходимости немедленного освобождения митрополита Павла, находящегося под домашним арестом на Украине, и предоставления ему медицинской помощи.
Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете
Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
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