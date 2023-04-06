В ВУЗах России, где ключевым является инженерное дело, возрастет количество бюджетных мест. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что итоговое число увеличится на 835 в 2023/24 учебном году.

"Динамика у нас, конечно, положительная.Уже сегодня понятно, что количество мест в области образования "Инженерное дело и технологии" будет больше в 2023 году, чем в 2022 году. Если говорить конкретно, то на 835 мест"

В рамках семинара-совещания передовых инженерных школ также стало известно, что практически по всем крупным ключевым направлениям инженерии будет существенное увеличение бюджетных мест. А уже в конце апреля текущего года завершится процесс распределения бюджетных мест, после этого станет окончательно известно, в каком именно регионе и вузе будет рост.