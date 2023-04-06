Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, сообщил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2030 году.
Политик прокомментировал взаимоотношения с аззиатским государством, сказав, что Вьетнам является давним партнёром России, отношения между странами традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к текущему момент РФ расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира. Таким образом удалось компенсировать закрытие западных рынков.
Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба
Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.
Сибига: Киев готов обсуждать с Россией принадлежность Крыма
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