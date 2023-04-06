Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:59

Товарооборот между Россией и Вьетнамом достигнет $10 млрд к 2030 году

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, сообщил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2030 году.

Политик прокомментировал взаимоотношения с аззиатским государством, сказав, что Вьетнам является давним партнёром России, отношения между странами традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к текущему момент РФ расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира. Таким образом удалось компенсировать закрытие западных рынков.

Мир

Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.

Читать полностью

Сибига: Киев готов обсуждать с Россией принадлежность Крыма

Но при определенных условиях

Читать полностью

Общество

"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия

Читать полностью

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой

Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей

Читать полностью

Новости