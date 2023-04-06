Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, сообщил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2030 году.

Политик прокомментировал взаимоотношения с аззиатским государством, сказав, что Вьетнам является давним партнёром России, отношения между странами традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к текущему момент РФ расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира. Таким образом удалось компенсировать закрытие западных рынков.