Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал нынешнее состояние безработицы на территории Российской Федерации, сказав, что она до сих пор находится на низком уровне. Такой показатель, к сожалению, сохранится надолго.
"У нас действительно низкий уровень безработицы и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго"
В дальнейшем россиянам придется работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей.
Ранее от вице-премьера Татьяны Голиковой стало известно, что уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум: число зарегистрированных безработных в настоящее время почти на 30 тыс. меньше, чем в начале года.
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