Министр иностранных дел России Сергей Лавров "с удовольствием" приглашает своего азербайджанского коллегу Джейхуна Азизовича "посетить Российскую Федерацию с очередным визитом". Такое предложение поступило по итогам их встречу в Баку, где оба политика обсудили сотрудничество между двумя странами.

"У нас действует двухгодичный план консультаций между внешнеполитическими ведомствамиСегодня мы обсудили предстоящие мероприятия по его реализации. Ну и конечно, мы регулярно общаемся с Джейхуном Азизовичем"

Лавров также добавил, что на данный момент "поступательно развиваются диалог и практическая кооперация между министерствами иностранных дел" России и Азербайджана.