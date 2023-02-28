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  • Опубликована сегодня в 13:55

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана посетить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "с удовольствием" приглашает своего азербайджанского коллегу Джейхуна Азизовича "посетить Российскую Федерацию с очередным визитом". Такое предложение поступило по итогам их встречу в Баку, где оба политика обсудили сотрудничество между двумя странами.

"У нас действует двухгодичный план консультаций между внешнеполитическими ведомствамиСегодня мы обсудили предстоящие мероприятия по его реализации. Ну и конечно, мы регулярно общаемся с Джейхуном Азизовичем"

Лавров также добавил, что на данный момент "поступательно развиваются диалог и практическая кооперация между министерствами иностранных дел" России и Азербайджана.

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