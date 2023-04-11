Российская авиация исполнила 11 вылетов в районе Артёмовска за минувшие сутки, ообщает Министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки в... районе города Артёмовска авиацией совершено 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач"
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что силы РФ улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях
Песков о поставках Египтом России 40 тыс. ракет: очередная утка
Западные СМИ постоянно публикуют "фейки"
МИД Финляндии сообщило, сколько активов России заморожено в стране из-за санкций
Сумма достигает €207 млн
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела