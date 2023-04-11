Российская авиация исполнила 11 вылетов в районе Артёмовска за минувшие сутки, ообщает Министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки в... районе города Артёмовска авиацией совершено 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач"

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что силы РФ улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях