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  • Опубликована сегодня в 13:36

Минобороны РФ: авиация страны совершила 11 вылетов за сутки в районе Артёмовска

Российская авиация исполнила 11 вылетов в районе Артёмовска за минувшие сутки, ообщает Министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки в... районе города Артёмовска авиацией совершено 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач"

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