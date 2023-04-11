Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях.
Что касается ситуации в районе Авдеевки в ДНР, то там ВС РФ также не сдают позиций и активно продвигаются в боевых действиях с Украиной.
Ранее Пушилин заявил, что более 75% территории Артёмовска (Бахмута) находится под контролем российских сил, однако говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.
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