В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады

Послы из Соединенных Штатов, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел России по причине вмешаетльства во внутренние дела РФ. О других деталях не сообщается.
"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады"
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.
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