Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2023 : 81,6279
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2023 : 89,659
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:44

В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады

Послы из Соединенных Штатов, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел России по причине вмешаетльства во внутренние дела РФ. О других деталях не сообщается.

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады"

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в ходе встречи на G20 выразили неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран.

Мир

Посол Великобритании посетила дипведомтсво МИД России

Она вышла из здания без каких-либо комментариев для журналистов

Читать полностью

Журналист WSJ Гершкович не признал вину в шпионаже

Адвокат обвиняемого говорит, что "у него настрой боевой"

Читать полностью

Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

Читать полностью

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью

Новости