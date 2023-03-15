По инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином. Беседа состоялась 15 марта, информирует российское оборонное ведомство.
Содержание беседы пока остается в секрете.
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