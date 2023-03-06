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  • Опубликована сегодня в 16:54

Венгрия предлагает провести переговоры между РФ и США для урегулирования конфликта на Украине

"Мы приветствовали бы прямые переговоры между США и Россией" - так выразился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Государственном собрании страны, назвав это единственным способом урегулировать конфлкта на Украине.

"Мир требует мирных переговоров, а для этого мы должны держать каналы связи открытыми"

Как сказал венгерский политик, переговоры должны проходить не только между РФ и Украиной, но и между Россией и США, так как Вашингтон оказывает основную политическую и военную поддержку Киеву.

Напомним, что 2 марта МИД России Сергею Лаврову удалось провести небольшую беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) в Индии, однако, по мнению Сийярто, "обсудить пути к прочному урегулированию [на Украине] было достаточно сложно".

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