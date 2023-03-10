На данный момент продолжаются обсуждения, касаемо обмена заключенных между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

«Что касается обмена заключёнными по специализированным каналам - продолжается рассмотрение соответствующих вопросов»

Напомним, что ранее адвокат осуждённого в США россиянина Александра Винника Дэвид Ризк ранее допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.