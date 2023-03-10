Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 75,9028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 80,1372
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:46

Рябков: Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключенными

На данный момент продолжаются обсуждения, касаемо обмена заключенных между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

«Что касается обмена заключёнными по специализированным каналам - продолжается рассмотрение соответствующих вопросов»

Напомним, что ранее адвокат осуждённого в США россиянина Александра Винника Дэвид Ризк ранее допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.

Мир

ВСУ впервые применили американские «умные бомбы»

Изделие является высокоточным

Читать полностью

МИД КНР призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Власти Америки считают, что еще слишком рано выводить войска

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости