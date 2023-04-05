Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние взаимоотношений РФ и США, сказав о глубоком кризисе в межгосударственном взаимодействии. Такое мнение он высказал на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, в числе которых также был американский дипломат в Москве Линн Трейси.
Развитие российско-американских отношения, по мнению Путина, является ключевым фактором для создании мировой безопасности. Однако у двух стран отличные друг от друга подходы к формированию современного миропорядка.
Ранее от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, стало известно, что посол США в Москве не передавала посланий лидеру РФ.
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Американские чиновники сообщили, что Пекин не поддерживает назначения новой даты для отмененного визита госсекретаря США Энтони Блинкина.
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Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.