Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние взаимоотношений РФ и США, сказав о глубоком кризисе в межгосударственном взаимодействии. Такое мнение он высказал на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, в числе которых также был американский дипломат в Москве Линн Трейси.

Развитие российско-американских отношения, по мнению Путина, является ключевым фактором для создании мировой безопасности. Однако у двух стран отличные друг от друга подходы к формированию современного миропорядка.

Ранее от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, стало известно, что посол США в Москве не передавала посланий лидеру РФ.