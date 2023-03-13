Предстоящая конференция "Россия-Африка" откроет двери для 37 стран африканского континента. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 16 марта уже начнутся двусторонние встречи с главами парламентов, возглавляющих делегации двух стран-участниц.
Ранее стало известно о ключевой теме "встречи": главная тематическая направленность, по словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, уйдет в сторону продовольственной безопасности на территории России и Африки.
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