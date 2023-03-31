Основополагающий акт между Россией и НАТО, подписаный в 1997 году, должен быть отменен. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи"
Ранее глава МИД России Сергей Лавров также высказал свое мнение, касаемо Североатлантического альянса: НАТО фактически воюет на стороне Киева, ему уже некуда глубже втягиваться в конфликт.
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Сотрудникам НАТО запрещено использовать TikTok на служебных устройствах
Отмечается, что кибербезопасность является главным приоритетом для альянса
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