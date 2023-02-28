Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в сложившемся конфликте понесет за собой огромные риски для Североатлантического альянса.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что... гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат»

Ранее политик назвал вступление Украины в НАТО "отложенной перспективой", отметив, что "сейчас важнее сохранить страну как суверенное и независимое государство".