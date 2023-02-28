Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в сложившемся конфликте понесет за собой огромные риски для Североатлантического альянса.
«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что... гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат»
Ранее политик назвал вступление Украины в НАТО "отложенной перспективой", отметив, что "сейчас важнее сохранить страну как суверенное и независимое государство".
Прошла встреча между заместителями глав МО России и Армении
Тема их политической дискуссии - вопросы военного и военно-технического сотрудничества
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы