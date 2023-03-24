В связи с уходом французской компании Leroy Merlin с российского рынка ее представители решили продать все магазины местному менеджменту. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации от лица замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова назвало передачу активов локальному бизнесу разумным решением.

"Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец [французская группа Adeo] принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту"

Статс-секретарь также отметил, что у компании довольно "хорошие показатели": по его словам, сеть не только "продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины".