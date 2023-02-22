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  • Опубликована сегодня в 16:41

Разработан трехлетний план по восстановлению сетей в ДНР

Восстановительные работы над магистральным и распределительным сетевым комплексом заложены на три года вперед. По итогам встречи встречи вице-премьера РФ Александра Новака с врио главы ДНР Денисом Пушилиным был разработан план дальнейших действий по этому вопросу.

"В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации"

Напомним, ранее представитель ДНР заявил о невиданных перспективах перед новыми регионами РФ после того, как президент России Владимир Путин выступил со своим посланием для Федерального собрания.

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