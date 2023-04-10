В связи с тем, что администрация всеми известеного Twitter так и не удалила 1,3 тыс. запрещенных в России материалов. Роспотребнадзор не видит смысла деблокировать социальную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет"
Ранее поступило предложение рассмотреть возможность снятия блокировки с Twitter, так как социальная сеть начала выдавать в поиске аккаунты российских госведомств, включая аккаунты МИД, российских посольств и Кремля. Инициатором такой задумки стал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
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