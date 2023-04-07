Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

В рамках нацпроекта "Демография" разработано мобильное приложение для отслеживания здорового питания. Об этом инфорирует пресс-служба Роспотребнадзора.
"Чтобы лучше ориентироваться в содержании вредных компонентов в продуктах, Роспотребнадзором разработано специальное мобильное приложение «Здоровое питание»"
Приложение создано как многофункциональный сервис, где у пользователей появится возможность рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела, также люди смогут узнать, сколько в продукте содержится насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли.
Помимо этого, интерфейс приложения позволит получать информацию по различным рецептам и ознакомиться со статьями от экспертов.
"Здоровое питание" разработано для системы Android, оно доступно для бесплатного скачивая с сайта здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, уточнили в пресс-службе.
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