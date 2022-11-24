Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверками в школьные столовые Невского района

В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора (РПН) посетили школы Невского района с внеплановыми проверками пищеблоков, которые обслуживает городской "Комбинат соцпитания "Волна". СМИ связывают это с грубыми нарушениями в работе предприятия. Сейчас "КСП "Волна" представляет Северную столицу на конкурсе "Лучшая школьная столовая-2022".

О проблемах в работе "КСП "Волна" уже не раз сообщали родители и журналисты. Так, ранее произошло отравление учеников младших классов школы №26 Невского района. Инспекция РПН выявила у сотрудников "Волны" норовирус.

В сентябре ученики школы №331 Невского района, куда школьную пищу также поставляет "КСП "Волна", обнаружили в обедах ветки. Примечательно, что за несколько дней до этого происшествия ответственный за соцпит вице-губернатор Валерий Москаленко и глава Управления социального питания Алена Мироненко провели показательную проверку работы этого пищекомбината — в итоге чиновники не нашли нарушений в его работе.

В прессе сообщили, что повара "КСП "Волна" представляют Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая — 2022". Причем частный комбинат "Фирма Флоридан", который был вторым участником на соревновании от Северной столицы, уже выбыл. За день до этого "Флоридан" оштрафовали на 63 млн рублей за участие в картельном сговоре.