"Роснефть" основала крупнейшую базу геномов в РФ

Инициатива "100 000+Я" от компании "Роснефть", направленная на секвенирование геномов 100 тыс. россиян, достигла значительных результатов с момента запуска в 2022 году. Презентация проекта, проведенная 19 января на выставке-форуме "Россия" на стенде "Роснефти", отмечает, что более 25 тыс. генетических образцов были успешно секвенированы, что сделало эту базу геномов человека крупнейшей в России.

Инициатива "100 000+Я" стремится не только к созданию крупной геномной базы, но и к развитию диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний в России. Она также нацелена на разработку новых методов лечения и создание соответствующих лекарств. Проект воплощается в жизнь при участии Центра полногеномного секвенирования, расположенного в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

Директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали подчеркнул, что компания является технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Участвующие сотрудники "Роснефти" и их семьи выступают волонтерами, предоставляя свои геномы для формирования будущей базы, в то время как медицинские партнеры проекта вносят свой вклад в оставшиеся 30%.

С начала своей деятельности в 2022 году центр полногенетического секвенирования уже получил более 34 тыс. генетических образцов, секвенированных более 25 тыс. из них. Это позволило около 14 тыс. человек получить свои генетические портреты. Хранение и обработка данных проекта осуществляются суперкомпьютером, входящим в число передовых российских вычислительных кластеров.

Отличительной чертой проекта "100 000+Я" является полное секвенирование генома в отличие от популярных генетических тестов на отдельные признаки или болезни. Это обеспечивает возможность проведения научных исследований неизученных ранее участков генома, что, как отмечает Пашали, уже привело к 11 уникальным научным открытиям в области гематологических заболеваний.

По мнению Пашали, результаты работы проекта в перспективе станут основой для решения различных научных и практических задач, включая развитие методов генной терапии, создание отечественного оборудования и программного обеспечения. Он также предвидит, что в будущем генная терапия станет стандартной и доступной частью обычного медицинского обслуживания.