К текущему моменту идет активное тушение лесного пожара на территории Алтайского края: огонь полностью локализован. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза, добавив, что площадь распространения пламени превышает 1 тыс. га.
"В настоящее время лесной пожар локализован, идёт активное тушение. На тушении работают 167 человек и 84 единицы техники"
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, что про сильный лесной пожар, который начался в Михайловском районе Алтайского края, сообщил глава региона Виктор Томенко: пламя зафиксировано в 10 км от населенного пункта Бастан.
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