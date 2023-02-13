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  • Опубликована сегодня в 19:55

Роскосмос показал повреждения у космического корабля «Союз МС-22»

Роскосмос опубликовал снимки, на которых видно повреждение, которое получил космический корабль "Союз МС-22". Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Пилотируемый корабль столкнулся с метеоритом. На снимках видны нарушения внешней обшивки объекта, означающее наличие внешнего источника повреждения.

Напомним, 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура системы терморегулирования корабля. Принято решение возвратить корабль в беспилотном режиме.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелина и Фрэнк Руби вернутся на корабле "Союз МС-23".

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