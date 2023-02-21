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  • Опубликована сегодня в 10:48

«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Прогресс МС-21»

Повреждение космического корабля "Прогресс МС-21" по предварительной версии было вызвано внешним воздействием. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"По предварительным данным РКК "Энергия", "Прогресс МС-21", как ранее и "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", — отмечается в заявлении.

Специалисты пришли к подобному выводу после того, как проанализировали фотографии и видеосъемки коробля.

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