Повреждение космического корабля "Прогресс МС-21" по предварительной версии было вызвано внешним воздействием. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"По предварительным данным РКК "Энергия", "Прогресс МС-21", как ранее и "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", — отмечается в заявлении.
Специалисты пришли к подобному выводу после того, как проанализировали фотографии и видеосъемки коробля.
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