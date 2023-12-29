"Росимущество" продало компанию "Терней золото" за 1,2 миллиарда рублей

Государственная корпорация "Росимущество" успешно реализовала свою 100% долю в уставном капитале ООО "Терней золото" на электронном аукционе за сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
"На электронном аукционе были проданы все акции ООО "Терней золото" в уставном капитале на общую сумму 1 200 000 000 рублей", - подчеркнули в пресс-службе.
Деятельность компании основана на добыче золота в Приморском крае. Она специализируется в проведении геологоразведочных, геофизических и геохимических исследований в области изучения недр и обеспечения минерально-сырьевой базы.
Ранее суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства 99,23% уставного капитала "Терней золото", принадлежавших экс-депутату Госдумы Сергею Сопчуку.
По словам представителей Росимущества, корпоративный актив привлек значительный интерес со стороны потенциальных покупателей, искусственно созданный проведением "Инвестиционного часа" - мероприятия, разработанного агентством для повышения эффективности и результативности продаж федерального имущества.
Реализация данного актива осуществлена в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.
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