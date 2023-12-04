В Воронежской области грузовой автомобиль столкнулся с колонной Росгвардии

В Воронежской области грузовик столкнулся с колонной Росгвардии, сообщил представитель служб экстренной помощи РИА Новости.
"11 человек получили травмы. Из них четверо отказались от медицинской помощи. Семерых госпитализировали, трое из них находятся в состоянии госпитализации, один позже скончался", — уточнил источник агентства.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря в 14:35 по московскому времени в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Грузовик столкнулся с тремя автобусами Росгвардии. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Отец и сын подхватили бешенство после укуса своего домашнего кота
В Канпуре, Индия, от бешенства заболели отец и сын после нападения домашнего кота, который был укушен бешеной собакой.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Названы лучшие Android-смартфоны с учетом цены и производительности
Специалисты по тестированию AnTuTu представили рейтинг лучших смартфонов ноября, оценивая соотношение цены и производительности.
Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли
Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого указывают на положительное воздействие фасоли на функционирование кишечника.