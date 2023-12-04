В Воронежской области грузовой автомобиль столкнулся с колонной Росгвардии

В Воронежской области грузовик столкнулся с колонной Росгвардии, сообщил представитель служб экстренной помощи РИА Новости.

"11 человек получили травмы. Из них четверо отказались от медицинской помощи. Семерых госпитализировали, трое из них находятся в состоянии госпитализации, один позже скончался", — уточнил источник агентства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря в 14:35 по московскому времени в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Грузовик столкнулся с тремя автобусами Росгвардии. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.