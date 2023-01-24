Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации.

"Росгвардейцы сохранили жизни тысяч мирных жителей в зоне спецоперации, уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов", — говорится в релизе ведомства.

В управлении отметили, что каждый день на боевую службу на Украине выходят 70 групп разминирования. Они обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады и больницы.