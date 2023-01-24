Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов в зоне спецоперации.
"Росгвардейцы сохранили жизни тысяч мирных жителей в зоне спецоперации, уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов", — говорится в релизе ведомства.
В управлении отметили, что каждый день на боевую службу на Украине выходят 70 групп разминирования. Они обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады и больницы.
Дмитрий Рогозин: Мы доработали умные прицелы для минометов с учетом опыта на Донбассе
Экс-глава "Роскосмоса" поделился, как проходит общение ученых и военных на передовой.
В Запорожской области вскрыли позиции ВСУ
Российская армия продолжает наступление в районе городов Орехово и Гуляйполе.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.